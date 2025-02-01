Вінгер Порту перебрався до одного з лідерів чемпіонату Саудівської Аравії

Атакувальний півзахисник Порту та збірної Бразилії Галено завершив свій трансфер до Аль-Ахлі.

Про це повідомляє пресслужба саудівського колективу.

Контракт підписано на 3,5 роки, а сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

Galeno 💚🚀



Impressive numbers in top competitions 🤩#WelcomeGaleno pic.twitter.com/MlaX2doOYC — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 31, 2025

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 12 забитими м'ячами та віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що це не перша спроба Галена перейти до чемпіонату Саудівської Аравії. Влітку 2024 року переговори із Порту вів Аль-Іттіхад. Щоправда, тоді угоди скласти не вдалось, а португальський колектив звинуватив саудівців у "зливі".

Раніше повідомлялось, що Аль-Ахлі є головним претендентом на підписання зірки Реала.