Пропонували гроші: Селезньов – про пропозицію повернутися в Донецьк

Олександр Булава — 7 жовтня 2025, 22:55
Екснападник збірної України Євген Селезньов отримав пропозицію повернутися до Донецька на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це гравець розповів на YouTube-каналі Дениса Бойка.

Футболіст категорично відмовився повертатися у Донецьк, попри матеріальну вигоду.

"Чи багато втратив у Донецьку? Все. Все втратив. Багато говорити немає бажання, але мені пропонували повернутися на початку повномасштабної [війни] в Донецьк. Я не хочу казати до кого, до чого. Пропонували гроші.

На що вони отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже розмовляю українською, я залишаюсь українцем", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, напередодні футболіст став амбасадором Федерації боксу України.

Раніше Євген вперше відреагував мовний скандал, який стався у матчі медіафутбольної ліги між командами Odesa Football Media Team і FC Armat.

