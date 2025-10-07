Пропонували гроші: Селезньов – про пропозицію повернутися в Донецьк

Екснападник збірної України Євген Селезньов отримав пропозицію повернутися до Донецька на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це гравець розповів на YouTube-каналі Дениса Бойка.

Футболіст категорично відмовився повертатися у Донецьк, попри матеріальну вигоду.

"Чи багато втратив у Донецьку? Все. Все втратив. Багато говорити немає бажання, але мені пропонували повернутися на початку повномасштабної [війни] в Донецьк. Я не хочу казати до кого, до чого. Пропонували гроші.

На що вони отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже розмовляю українською, я залишаюсь українцем", — сказав Селезньов.