Коутінью вирішив продовжити кар'єру в Бразилії
Бразильський півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутінью близький до переходу в Васко да Гаму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
32-річний гравець погодився на умови повернення до рідного бразильського клубу. Єдина деталь, яку потрібно вирішити — розірвання контракту з Астон Віллою. Зазначається, що англійці дозволять Коутінью покинути клуб.
Минулий сезон Філіппе провів у катарському Аль-Духаїлі на правах оренди. У 24 матчах хавбек відзначився 7 голами та 3 асистами.
Коутінью за свою кар'єру виступав у таких провідних командах, як Ліверпуль, Барселона, Баварія. У свій час каталонці заплатили за талановитого бразильця 135 млн євро, однак реалізувати сповна свій потенціал Філіппе не вдалось.