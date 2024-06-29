Коутінью вирішив продовжити кар'єру в Бразилії

Бразильський півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутінью близький до переходу в Васко да Гаму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

32-річний гравець погодився на умови повернення до рідного бразильського клубу. Єдина деталь, яку потрібно вирішити — розірвання контракту з Астон Віллою. Зазначається, що англійці дозволять Коутінью покинути клуб.

⚫️⚪️💢 Philippe Coutinho has agreed on terms to return to Vasco da Gama, the contract is almost ready.



Final detail needed: contract termination with Aston Villa, as @geglobo reported.



Villa are prepared to give Coutinho the green light to leave soon. pic.twitter.com/qjzaoonJ0M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2024

Минулий сезон Філіппе провів у катарському Аль-Духаїлі на правах оренди. У 24 матчах хавбек відзначився 7 голами та 3 асистами.

Коутінью за свою кар'єру виступав у таких провідних командах, як Ліверпуль, Барселона, Баварія. У свій час каталонці заплатили за талановитого бразильця 135 млн євро, однак реалізувати сповна свій потенціал Філіппе не вдалось.