Дебют відкладається: Погба знову отримав травму

Півзахисник Монако Поль Погба зазнав травми напередодні свого довгоочікуваного повернення на поле.

Про це повідомляє French Football Weekly.

Перед матчем 11-го туру чемпіонату Франції проти Парижа монегаски провели планове тренування, до якого приєднався досвідчений хавбек, чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції.

Однак невдовзі стало відомо, що Погба пошкодив щиколотку, через що його дебют у складі Монако знову відкладається.

"Нам потрібно зачекати, щоб зрозуміти, наскільки серйозною є ця травма. Терміни повернення Погба наразі невідомі. Йому нелегко, але ми повинні підтримати його після всього, що він уже пройшов", – сказав головний тренер Монако Себастьян Поконьйолі.

Нагадаємо, Поль перейшов у Монако влітку, але досі не дебютував.

Раніше Поль Погба зазнав травми стегна.