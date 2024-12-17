Ексгравець Арсенала: Забарний – захисник топрівня

Колишній хавбек Арсенала та збірної Англії Пол Мерсон оцінив шанси українського захисника Борнмута Іллі Забарного перейти у більш іменитий клуб.

Англійця цитує 777 Score.

"Ілля Забарний — це захисник топрівня, і якщо ним зацікавився Тоттенгем, то до нього проявляють інтерес й інші клуби АПЛ. Я стежив за ним під час матчів Борнмута в цьому сезоні. Він дуже розумний футболіст, тож я навіть не сумніваюся, що влітку Забарний перейде у Тоттенгем або ж він приєднається до якогось іншого клубу в Англії. Якщо Борнмуту надійде хороша пропозиція щодо Забарного з гарантованою участю для нього у Лізі Чемпіонів, то вони укладуть угоду.

Мені відомо, що Ньюкасл спостерігає за ним. Я вважаю, що Забарний піде з Борнмута, проте у січні це буде складно зробити. Він здатен підсилити склад будь-якої команди АПЛ. До того ж, Ілля зіграв уже понад 40 матчів за збірну України", – заявив Мерсон.