Відомий італійський хавбек повернеться в Галатасарай

Іменитий італійський півзахисник Ніколо Дзаньоло влітку поточного року повернеться в Галатасарай.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Другу половину поточного сезону Дзаньоло проводить на правах оренди у Фіорентині. В угоді прописана опція викупу, проте клуб із Флоренції вирішив її не активовувати.

Першу половину сезону 25-річний хавбек провів у оренді в іншому італійському клубі, Аталанті. Сумарно у поточному сезоні на рахунку хавбека 3 голи та 3 асисти в 36 матчах у всіх турнірах.

Контракт Дзаньоло з Галатасараєм діє до літа 2027 року, трансферна вартість ексгравця збірної Італії оцінюється у 16 мільйонів євро. При цьому, в плани турецького клубу хавбек також не входить.

Нагадаємо, минулого тижня Галасарай став чемпіоном Туреччини, для клубу зі Стамбулу цей титул став 25-м у історії.