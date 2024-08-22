Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзахисник Зорі став гравцем Металіста 1925

Андрій Яросименко — 22 серпня, 13:03
Ексзахисник Зорі став гравцем Металіста 1925
Ігор Снурніцин
ФК Металіст 1925

Колишній захисник луганської Зорі Ігор Снурніцин став гравцем харківського Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 24-річним футболістом укладено терміном на два роки. За харків'ян він гратиме під номером 74. Попереднім клубом Ігора був Кривбас, з яким він напередодні достроково розірвав контракт, не зігравши жодної офіційної гри. До цього він виступав за Зорю.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро. Зазначимо, що у 2019 році Снурніцин став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав одразу двох півзахисників — Владислава Калитвинцева, та Івана Литвиненка.

Також, раніше повідомлялося, що нідерландець Патрік ван Леувен став новим головним тренером Металіста 1925. Він відомий українським вболівальникам як колишній тренер Зорі та Шахтаря.

Попереднім наставником харків’ян був Віктор Скрипник, який пішов у відставку після вильоту з "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ.

Зоря Кривбас Металіст 1925 Снурніцин Футбольні трансфери Зоря Луганськ

Металіст 1925

Металіст 1925 представив талісмана команди
Металіст 1925 — Верес: онлайн відеотрансляція матчу Кубка України
Непогане підсилення: Металіст 1925 підписав двох гравців
Снурніцин прокоментував відхід з Кривбаса: він був у команді півтора місяці
Екстренер Шахтаря очолив Металіст 1925

Останні новини