Ексзахисник Зорі став гравцем Металіста 1925

Колишній захисник луганської Зорі Ігор Снурніцин став гравцем харківського Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 24-річним футболістом укладено терміном на два роки. За харків'ян він гратиме під номером 74. Попереднім клубом Ігора був Кривбас, з яким він напередодні достроково розірвав контракт, не зігравши жодної офіційної гри. До цього він виступав за Зорю.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро. Зазначимо, що у 2019 році Снурніцин став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав одразу двох півзахисників — Владислава Калитвинцева, та Івана Литвиненка.

Також, раніше повідомлялося, що нідерландець Патрік ван Леувен став новим головним тренером Металіста 1925. Він відомий українським вболівальникам як колишній тренер Зорі та Шахтаря.

Попереднім наставником харків’ян був Віктор Скрипник, який пішов у відставку після вильоту з "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ.