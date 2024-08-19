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Не встиг дебютувати: Кривбас достроково розірвав контракт з ексзахисником Зорі

Олександр Булава — 19 серпня, 23:53
Не встиг дебютувати: Кривбас достроково розірвав контракт з ексзахисником Зорі
Ігор Снурніцин
ФК Кривбас

Кривбас оголосив про розірвання контракту захисника Ігоря Снурніцина.

Про це йдеться на сайті клубу.

Сторони домовились про дострокове припинення співпраці.

Снурніцин став гравцем Кривбасу на початку липня на правах вільного агента, попереднім його клубом була Зоря, та підписав контракт до 2027 року.

Проте 24-річний оборонець так і не встиг дебютувати за криворіжців. Він грав за "червоно-білих" тільки у контрольних матчах. У чотирьох матчах нового сезону Снурніцин перебував поза заявкою, а гру з Карпатами (0:3) в чемпіонаті України провів на лаві запасних.

Нагадаємо, саме після матчу з львів'янами між головними тренерами відбувся конфлікт — Юрій Вернидуб не став тиснути руку Владиславу Лупашку. Як стало відомо пізніше, наставник Кривбаса проігнорував свого колегу через те, що після третього голу з лави львів’ян пролунало "смоктати, б***ь".

У попередньому турі криворіжці на виїзді здолали рівненський Верес.

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