Святослав Сирота: Зінченку не треба йти на війну

Колишній воротар Динамо, військовий Святослав Сирота вважає, що українським легіонерам, зокрема Олександру Зінченку, потрібно продовжувати приносити країні користь грою у футбол.

Про це Сирота сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"Знаєте, Зінченко дуже багато робить для підтримки ЗСУ. На мою думку, йому не треба туди йти. Зінченко має займатися тим, чим він займається. Питання, яке йому задали, було провокаційним, і йому не треба було так на нього відповідати. Він приносить користь державі в іншому напрямку.

І не тільки він, а всі наші футболісти, які грають закордоном. Вони є містком між Україною і світом. Тому вони мають в інших країнах пояснювати, хто такі українці, що вони потребують допомоги, щоб про це не забували на заході і не «втомлювалися». З їхнього боку це основна допомога Україні. І вона має бути дуже потужною.

А коли кажуть: "Якщо треба, то готовий піти". Завжди треба! Так казати не слід. Бо якщо ти так висловлюєшся, то просто мусиш піти воювати", – сказав Сирота.