Ексгравець Барселони: Хаві не був чесним зі мною

Колишній захисник Барселони Сержиньо Дест, який зараз виступає за ПСВ, звинуватив колишнього наставника каталонців Хаві у тому, що він був нечесним з ним.

23-річного американця цитує Фабріціо Романо.

"Хаві не був чесним зі мною. Влітку, перед тим як я поїхав у відпустку, він сказав мені: "Я розраховую на тебе, не слухай, що говорять у ЗМІ". Коди я повернувся з відпустки, він сказав мені: тобі треба йти", – сказав Дест.

Влітку 2022 року американський захисник відправився в оренду в Мілан, сезон 2023/2024 провів у оренді в ПСВ, після чого на правах вільного агента підписав повноцінний контракт із ейндховенським клубом. Наразі трансферна вартість Деста оцінюється у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона хоче підписати голкіпера Брайтона Барта Вербрюггена.