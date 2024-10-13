Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона хоче підписати голкіпера, який став наймолодшим на Євро за останні 60 років

Олексій Мурзак — 13 жовтня, 18:21
Барселона хоче підписати голкіпера, який став наймолодшим на Євро за останні 60 років
Барт Вербрюгген
Getty Images

Голкіпер Брайтона Барт Вербрюгген влітку може перейти в Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці готові запропонувати 22-річному нідерландцю контракт.

Угода Вербрюггена з Брайтоном розрахована до 2028 року. Transfermarkt оцінює воротаря у 22 млн євро.

Вербрюгген перейшов до Брайтона у 2023 році з бельгійського Андерлехта за 10 млн євро. У поточному сезоні він 6 разів виходив на футбольне поле.

Зазначимо, що голкіпер збірної Нідерландів став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі на Євро за останні 60 років.

Гравець у віці 21 року та 303 днів розпочав поєдинок проти Польщі на Євро-2024.

Барселона почала шукати нового голкіпера після того, як травму отримав Марк-Андре тер Штеген, клуб навіть підписав контракт із польським ветераном Войцехом Щенсним

Перехід стався на правах вільного агента, оскільки наприкінці серпня воротар оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Барселона Футбольні трансфери Войцех Щенсний Барт Вербрюгген

Барселона

Ямал не допоможе збірній Іспанії у матчі 4 туру Ліги націй проти Сербії
Голанд збирається перебратися до Ла Ліги наступного року
Барселона готова повернути свого травмованого вихованця на поле
Мілан обіграв Париж, перемоги Олімпіакоса та Барселони: результати 3 туру Євроліги
Будівельники влаштували масову бійку під час реконструкції Камп Ноу

Останні новини