Барселона хоче підписати голкіпера, який став наймолодшим на Євро за останні 60 років

Голкіпер Брайтона Барт Вербрюгген влітку може перейти в Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці готові запропонувати 22-річному нідерландцю контракт.

Угода Вербрюггена з Брайтоном розрахована до 2028 року. Transfermarkt оцінює воротаря у 22 млн євро.

Вербрюгген перейшов до Брайтона у 2023 році з бельгійського Андерлехта за 10 млн євро. У поточному сезоні він 6 разів виходив на футбольне поле.

Зазначимо, що голкіпер збірної Нідерландів став наймолодшим воротарем, який вийшов у стартовому складі на Євро за останні 60 років.

Гравець у віці 21 року та 303 днів розпочав поєдинок проти Польщі на Євро-2024.

Барселона почала шукати нового голкіпера після того, як травму отримав Марк-Андре тер Штеген, клуб навіть підписав контракт із польським ветераном Войцехом Щенсним

Перехід стався на правах вільного агента, оскільки наприкінці серпня воротар оголосив про завершення футбольної кар'єри.