Екстренер збірної України продовжить контракт з Міланом

Колишній помічник Андрія Шевченка у збірній Україні та Дженоа Мауро Тассотті продовжить свою роботу з Міланом Футуро.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сторони підпишуть угоду до 2027 року. Зазначимо, що головним тренером резервної команди "россонері" є Массімо Оддо – інший ексфутболіст Мілана.

Фахівець працював у збірній Україні з 2016 по 2021 рік, а у наступному сезоні був частиною тренерського штабу Дженоа.

Минулий сезон Мілан Футуро завершив на 9 місці у турнірній таблиці, набравши 49 очок за 38 матчів.

Раніше повідомлялось, що екстренер дорослої команди "россонері" очолив Фіорентину.