Колишній тренер збірної України може очолити Мілан

Колишній асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті може тимчасово очолити Мілан до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

За їхньою інформацією, керівництво Мілана незадоволене роботою наставника команди Сержіу Консейсау, який очолив "росснері" лише два місяці тому. Португальського фахівця можуть звільнити найближчими тижнями чи навіть днями. В такому випадку, до завершення сезони команду очолить саме Тассотті.

В останніх п’яти матчах Мілан здобув лише одну перемогу, а в четвер, 27 лютого, "россонері" у перенесеному матчі 9 туру Серії А на виїзді програли Болоньї 1:2.

Нагадаємо, лише два тижні тому Тассотті увійшов у тренерський штаб команди Мілана U-23. У 2016 – 2021 роках Мауро працював асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

65-річний фахівець виступав за Мілан у якості гравця у 1980 – 1997 роках. Провів 7 матчів за збірну Італії, у складі якої брав участь у чемпіонаті світу 1994 року.

У 2001 – 2015 роках Тассотті працював асистентом головного тренера Мілана, і двічі (у 2001 і 2014 роках) уже тимчасово виконував обов’язки наставника команди.