Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Піолі вдруге в кар'єрі очолив Фіорентину

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 13:23
Піолі вдруге в кар'єрі очолив Фіорентину
Стеафно Піолі
Getty Images

Колишній тренер Мілана, Інтера, Лаціо та низки інших італійських клубів Стефано Піолі очолив Фіорентину.

Про це повідомила пресслужба "фіалок".

Контракт підписано до 2028 року. Останнім клубом 59-річного фахівця був Аль-Наср, звідки його звільнили два тижні тому.

Піолі вже працював із Фіорентиною, перебуваючи на посаді головного тренера команди з 2017 по 2019 року. Після цього фахівець перейшов до Мілана, з яким виграв чемпіонат Італії у 2022 році.

Також за свою кар'єру Піолі встиг потренувати Лаціо, Інтер, Болонью, Сассуоло, К'єво, Парму, Модену та низку інших італійських клубів.

Раніше повідомлялось, що новий тренер Фіорентини планує влаштувати в команді грандіозну чистку.

Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Стефано Піолі

Чемпіонат Італії, Серія А

Манчестер Юнайтед розглядає варіант із виплатою відступних за форварда збірної Італії
Санчо вимагає від Манчестер Юнайтед компенсацію за перехід у Ювентус
"Двічі в одну річку не увійдеш": зірковий чилієць знову хоче залишити Удінезе
Без шансів для інших: Ювентус готується продовжити контракт зі своїм головним талантом
Ернандес: Дії та напрямок керівництва Мілана не відповідають цінностям та амбіціям клубу

Останні новини