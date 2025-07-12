Піолі вдруге в кар'єрі очолив Фіорентину
Стеафно Піолі
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Колишній тренер Мілана, Інтера, Лаціо та низки інших італійських клубів Стефано Піолі очолив Фіорентину.
Про це повідомила пресслужба "фіалок".
Контракт підписано до 2028 року. Останнім клубом 59-річного фахівця був Аль-Наср, звідки його звільнили два тижні тому.
Піолі вже працював із Фіорентиною, перебуваючи на посаді головного тренера команди з 2017 по 2019 року. Після цього фахівець перейшов до Мілана, з яким виграв чемпіонат Італії у 2022 році.
Також за свою кар'єру Піолі встиг потренувати Лаціо, Інтер, Болонью, Сассуоло, К'єво, Парму, Модену та низку інших італійських клубів.
Раніше повідомлялось, що новий тренер Фіорентини планує влаштувати в команді грандіозну чистку.