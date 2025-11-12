Українська правда
Екстренер збірної Швеції може очолити аутсайдера Чемпіоншипу

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 12:58
Колишній тренер збірної Швеції та Блекберна Йон-Даль Томассон може повернутись у Чемпіоншип.

Про це повідомив журналіст Самі Мокбел.

У послугах 49-річного фахівця зацікавлений Норвіч, який наразі переживає не найкращі часи – 23 місце у турнірній таблиці та 9 очок в активі.

Окрім Томассона, "канарки" також розглядають Гарі О'Ніла, який після звільнення з Вулвергемптона у 2024 році залишається без роботи.

Зазначимо, що сам Йон-Даль вже мав досвід роботи у Чемпіоншипі – з 2022 по 2024 рік тренер працював у Блекберні. Минулого місяця данця звільнили зі збірної Швеції через жахливі результати у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

У відборі до мундіалю шведи набрали лише одне очко в чотирьох відбіркових матчах ЧС-2026 і посідають останнє місце в групі. 

Раніше повідомлялось, що інший клуб Чемпіоншипу запропонував роботу Стівену Джеррарду.

