Сампаолі: Дембеле грає як "аутист", сам починає і закінчує атаку

Колишній тренер збірної Аргентини та Марселя Хорхе Сампаолі вважає, що Усман Дембеле грає як "аутист".

Його слова передає Ouest France.

"Інші гравці виглядають як глядачі, що очікують завершення епізоду. Вони розуміють, що Дембеле грає як "аутист": він сам починає і завершує атаку. Він не вміє розкривати потенціал партнерів, тільки свій власний. В певній мірі це стосується і Мбаппе.

У Франції чудовий склад, але їм доводиться багато бігати, а коли простору мало, вони не можуть знайти шлях до воріт, незважаючи на величезний індивідуальний талант. Через брак гравців, які вміють віддавати передачі, та відсутність комбінаційної гри, команда повністю залежить від класу та виступу своїх лідерів. Це не співпадає з моїм баченням футболу", – заявив фахівець.

Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна Франції поступилась Іспанії у 1/2 фіналу. Усман Дембеле взяв участь у п’яти матчах турніру, провівши на полі 364 хвилини, проте не зміг відзначитися результативними діями.