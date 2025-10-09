Реал Сосьєдад може запросити екстренера Ювентуса

Колишній головний тренер Ювентуса Тьяго Мотта може очолити Реал Сосьєдад.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Реал Сосьєдад провалив стартовий відрізок нинішнього сезону. Наразі команда посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Керівництво клубу всерйоз розглядає варіант звільнення головного тренера, Серхіо Франсіско, який очолює команду лише з липня поточного року.

Нещодавно представники Вільярреала виходили на контакт із Моттою, проте тренер ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Також розглядається кандидатура екстренера Севільї Франсіско Хав’єра Гарсії Пім’єнти.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мотти з боку Монако. 43-річний фахівець у березні поточного був звільнений із Ювентуса.