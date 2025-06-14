Постекоглу може очолити клуб із Саудівської Аравії

Колишній головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу може незабаром очолити Аль-Ахлі із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Наразі команду очолює Маттіас Яйссле, проте 37-річний німецький фахівець цього літа може покинути свою посаду. Ним цікавляться ряд європейських клубів, включно з Вест Гемом і РБ Лейпцигом.

Аль-Ахлі розглядає Постекоглу як одного із кандидатів на заміну Яйссле на випадок його відходу. Нагадаємо, минулого тижня Тоттенгем звільнив 59-річного австралійського фахівця після двох років роботи навіть попри перемогу в Лізі Європи у поточному сезоні.

Аль-Ахлі завершив сезон-2024/25 лише на 5 місці в чемпіонаті Саудівської Аравії, проте виграв Лігу чемпіонів Азії.