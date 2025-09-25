Де Дзербі отримав дискваліфікацію після матчу з ПСЖ

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі отримав дискваліфікацію після матчу чемпіонату Франції з ПСЖ (1:0).

Про це повідомляє RMC Sport.

Наприкінці поєдинку з паризьким колективом італієць розлютився після того, як Ашраф Хакімі сфолив на П'єру-Емеріку Обамеянгу. Він отримав жовту картку, але продовжив протестувати, за що арбітр показав йому другу жовту та вилучив з поля.

Дисциплінарна комісія Професійної футбольної ліги ухвалила рішення дискваліфікувати тренера на наступний матч чемпіонату Франції плюс один поєдинок умовно. Оскільки вилучення відбулося після двох жовтих карток, а не прямої червоної.

Зазначається, що екснаставник Шахтаря міг бути покараний суворіше, з огляду на його слова на адресу арбітра і його поведінку – після вилучення Де Дзербі продовжував давати вказівки своїм помічникам, що заборонено правилами.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, Марсель обіграв ПСЖ 1:0. На даний момент Марсель іде шостим у Лізі 1 з 9 очками в 5 матчах.