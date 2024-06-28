Колишній наставник львівського Руха Іван Федик став головним тренером Руха-2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що до тренерського штабу увійдуть Ярослав Мартинюк та Валентин Слюсар. На цій посаді він замінив Володимира Безуб’яка, який натомість очолив академію клубу.

Раніше Федик очолював Рух із червня 2020 року до серпня 2021-го, після чого покинув команду. Пізніше він повернувся у структуру клубу, ставши директором із футболу. Він поєднуватиме цю посаду з тренерською діяльністю.

Нагадаємо, дубль львівської команди буде виступати в Другій лізі України. Окрім Руха, в цьому дивізіоні виступатимуть ще 5 других команд представників УПЛ.