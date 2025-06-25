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Екстренер Ренна та Страсбурга отримав роботу в Чемпіоншипі

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 11:32
Екстренер Ренна та Страсбурга отримав роботу в Чемпіоншипі
КПР

Колишній тренер Ренна та Страсбурга Стефан Жюльєн отримав нове призначення – він очолив КПР.

Про це повідомила пресслужба представника Чемпіоншипу.

Строки підписаної угоди не розголошуються. Останнім клубом 44-річного француза був Ренн, який він тренував двічі за кар'єру.

У сезоні-2018/19 Жюльєн разом із "червоно-чорними" виграв Кубок Франції, який став третім для команди в історії та першим з 1971 року.

Минулий сезон КПР завершив на 15 місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 56 очок.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів другого за силою дивізіону Англії звільнив свого головного тренера.

Ренн Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Страсбург

Ренн

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