Екстренер Ренна та Страсбурга отримав роботу в Чемпіоншипі
КПР
Колишній тренер Ренна та Страсбурга Стефан Жюльєн отримав нове призначення – він очолив КПР.
Про це повідомила пресслужба представника Чемпіоншипу.
Строки підписаної угоди не розголошуються. Останнім клубом 44-річного француза був Ренн, який він тренував двічі за кар'єру.
У сезоні-2018/19 Жюльєн разом із "червоно-чорними" виграв Кубок Франції, який став третім для команди в історії та першим з 1971 року.
Минулий сезон КПР завершив на 15 місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 56 очок.
Раніше повідомлялось, що один з лідерів другого за силою дивізіону Англії звільнив свого головного тренера.