Екстренер Ренна та Страсбурга отримав роботу в Чемпіоншипі

Колишній тренер Ренна та Страсбурга Стефан Жюльєн отримав нове призначення – він очолив КПР.

Про це повідомила пресслужба представника Чемпіоншипу.

Строки підписаної угоди не розголошуються. Останнім клубом 44-річного француза був Ренн, який він тренував двічі за кар'єру.

C’est our new Head Coach.



Julien Stéphan 🇫🇷 — QPR FC (@QPR) June 25, 2025

У сезоні-2018/19 Жюльєн разом із "червоно-чорними" виграв Кубок Франції, який став третім для команди в історії та першим з 1971 року.

Минулий сезон КПР завершив на 15 місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 56 очок.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів другого за силою дивізіону Англії звільнив свого головного тренера.