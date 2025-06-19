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Шеффілд Юнайтед звільнив Кріса Вайлдера

Олег Дідух — 19 червня 2025, 16:31
Шеффілд Юнайтед звільнив Кріса Вайлдера
Кріс Вайлдер
ФК Шеффілд Юнайтед

Кріс Вайлдер звільнений з посади головного тренера Шеффілд Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Вайлдер очолював Шеффілд Юнайтед з грудня 2023 року. В сезоні-2024/25 команда посіла третє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, після чого програла Сандерленду в плейоф за вихід в АПЛ.

Раніше Вайлдер вже працював із Шеффілд Юнайтед у 2016 – 2021 роках. Також тренував Галіфакс, Оксфорд, Нортгемптон, Мідлсбро та Вотфорд.

На посаді головного тренера Шеффілд Юнайтед Вайлдера замінив 42-річний іспанський фахівець Рубен Сельєс. Раніше він працював із Саутгемптоном, Редінгом і Халл Сіті.

Раніше повідомлялося про те, що Ернана Креспо вдруге призначили на посаду головного тренера бразильського Сан-Паулу.

Вайлдер Шеффілд Юнайтед

Шеффілд Юнайтед

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