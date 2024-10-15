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Воробей – про гру Мудрика за збірну України: Молодець, що старався, але цього замало

Микола Дендак — 15 жовтня, 20:51
Воробей – про гру Мудрика за збірну України: Молодець, що старався, але цього замало
Михайло Мудрик
Getty Images

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей очікував більшого від гри вінгера Челсі Михайла Мудрика у жовтневих матчах збірної України.

Його слова передає Sport.ua.

"Від такого таланту, дуже перспективного гравця, за якого заплатили такі гроші, ми очікуємо яскравішу гру. Так, він старався. Молодець, що з грузинами забив. І з чехами він старався. Але цього мало. Потрібно трохи більше", – сказав Воробей.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

Для того, щоб виграти групу, потрібно вигравати в обох поєдинках та сподіватися, що чехи візьмуть не більше двох очок у двох заключних турах.

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Воробей

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