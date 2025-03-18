Колишню зірку Реала не покликали на прощальний матч через скандальне татуювання
Месута Озіла, колишнього хавбека Реала та збірної Німеччини, не покликали на прощальний матч його одноклубника по Вердеру через суперечливе татуювання, яке пов'язують з ультраправими угрупованнями.
Про це повідомляє Goal.
Озіл виступав за бременський клуб з 2008 по 2010 роки. У цей час він грав разом із Дієго, який потім представляв Ювентус та Атлетико. І саме на гру, присвячену 40-річному бразильцю, не покликали Месута.
Згіднно з джерелом, Вердер не став кликати Озіла через його татуювання із зображенням сірого вовка та прапора з трьома півмісяцями. Ці символи пов'язані з ультраправими групами, що пропагують антисемітизм, ультраправий екстремізм та ультранаціоналізм.
"Ми домовилися з Дієго не запрошувати Месута через його нещодавні дії, які не відповідають цінностям клубу", – заявив представник клубу.
У складі Вердера Месут Озіл провів 108 матчів, у яких відзначився 16 голами та 54 результативними передачами. 36-річний німець разом із "музикантами" у сезоні-2008/09 виграв Кубок Німеччини.
Нагадаємо, що недавно Месут Озіл увійшов у світ політики, приєднавшись до Партії справедливості та розвитку (ПСР) президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.