Ексфорварда російського клубу екстрадували до Нідерландів, де його засудили до 7,5 років ув'язнення

Колишній форвард Спартака, Аякса та Севільї Квінсі Промес був екстрадований з Дубаю до Нідерландів, де на нього очікує в'язниця.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Сьогодні, 20 червня, 33-річного нідерландця у супроводі Королівської військової поліції Марехаузее літаком доставили на батьківщину.

Після приземлення Промеса перевели до слідчого ізолятора. Там він почав відбувати покарання за ножове поранення свого двоюрідного брата і причетність до контрабанди кокаїну. За ці злочини футболіста приговорили до 1,5 та 6 років позбавлення волі відповідно.

Якщо вироки будуть залишені в силі після апеляції гравця, він зможе вийти за умовно-достроковим звільненням не раніше 2030 року.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року Квінсі Промеса звинуватили в замаху на вбивство та нанесенні ножових поранень.

Після цього у лютому минулого року Амстердамський суд визнав Промеса винним в участі контрабанди кокаїну в розмірі понад 1 350 кілограмів.

Його не могли посадити, оскільки на той час футболіст виступав за московський Спартак, а Росія не екстрадує людей за запитом іншим країн.

Проте у вересні 2024 року Промес переїхав до Дубаю, де виступав за місцевий клуб. І вже в березні цього року нідерландця заарештували за запитом нідерландської прокуратури, яка також вимагала його екстрадиції.