Ексгравець Роми висловився про гру Довбика

Колишній півзахисник італійської Роми Стефано Імпалломені заявив, що головна проблема команди полягає в тому, що ніхто крім Артема Довбика не забиває голи.

Його слова передає Vocegiallorossa.

"Реальність така, що в цій команді ніхто не забиває, окрім Довбика. Нам потрібно підняти планку, і ми повинні це зробити в матчі з Інтером. Нам потрібно почекати, доки хтось із гравців розблокується – від Суле до Пеллегріні, від Бальданці до Дибали. Є Довбик, а є всі інші", – сказав Імпалломені.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

20 жовтня о 21:45 розпочнеться матч 8 туру Серії А Рома – Інтер. Участь українця у цьому поєдинку знаходиться під питанням, адже він приїхав у розташування команди із травмою.