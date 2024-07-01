Проміняв Ла Лігу на болота: гравець Бетіса перейшов у Спартак

Бразильський нападник Вілліан Жозе став гравцем московського Спартака.

Про це оголосив клуб з країни-терористки.

Попереднім клубом 32-річного форварда був Бетіс. За три сезони у складі "зелено-білих" Жозе забив 31 гол та зробив 12 асистів у 126 матчах.

Також новачок "свиней" раніше виступав за Реал Сосьєдад, Вулвергемптон, Сарагосу, Лас-Пальмас, Греміо, Сантос та навіть мадридський Реал. Щоправда, за першу команду "вершкових" Жозе провів лише 1 гру.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що Жирона цікавиться гравцем із російського чемпіонату.