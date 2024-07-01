Привід для трансферу Довбика та Циганкова: Жирона хоче купити гравця з російського чемпіонату

Іспанська Жирона планує посилити склад, підписавши вінгера російського Краснодара Едуарда Сперцяна.

Про це повідомляє журналіст Іван Кірос.

За інформацією джерела, каталонський клуб серйозно зацікавився 23-річним вірменином, після того, як зірвався трансфер уругвайського вінгера Лусіано Родрігеса.

Desde Rusia informan que el Girona FC vuelve a la carga por el mediapunta y extremo armenio Edo Spertsyan (24) del FK Krasnodar (33p/11g/7a).

Habríamos iniciado ya negociaciones y ofertado a los rusos.



Que no se haya agilizado la operación tras haberse roto la de Luciano… https://t.co/zi7v8f4yhr pic.twitter.com/fCOyv8CqW7 — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) June 30, 2024

Підписання гравця із країни-агресора може посилити бажання українських легіонерів Жирони Артема Довбика та Віктора Циганкова покинути клуб. Напередодні з'явилась інформація, що обома гравцями цікавляться імениті європейські клуби.

Нагадаємо, раніше всіх українських вболівальників шокував трансфер росіянина з того самого Краснодара у ПСЖ.