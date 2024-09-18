Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Златан – про свою посаду у Мілані: Моя роль проста – я головний бос, а інші працюють на мене

Володимир Кук — 18 вересня, 01:00
Златан – про свою посаду у Мілані: Моя роль проста – я головний бос, а інші працюють на мене
Златан Ібрагімович
Instagram

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович розповів про свої функції в клубі.

Його слова передає Sport Face.

"Моя роль проста: я головний бос, а інші працюють на мене. Коли лев іде, кошенята підходять ближче. Коли лев повертається, кошенята йдуть геть. Але я не мав на увазі команду", – сказав Ібрагимович

Зазначимо, що Ібрагімович завершив кар'єру у 2023 році у віці 42 років. За "россонері" швед зіграв 163 матчі, у яких відзначився 93 забитими м'ячами.

Нагадаємо, раніше колишній гравець та спортивний директор Мілана Звонімір Бобан поділився думками щодо посади Ібрагімовича у клубі та заявив, що призначення шведа колосальна помилка.

Златан Ібрагімович Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Звонімір Бобан

Златан Ібрагімович

Спортдир Мілана: Не розумію, що Ібрагімович забув у клубі
Усик розповів, за який англійський клуб вболівав у дитинстві
Ібрагімович: Де був Бог, коли мій брат помирав від лейкемії?
Ібрагімович розповів, чому робота тренером — не для нього
Мілан підписав контракт із сином Ібрагімовича

Останні новини