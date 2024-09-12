Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спортивний директор Мілана: Не розумію, що Ібрагімович забув у клубі

Володимир Кук — 12 вересня, 21:20
Спортивний директор Мілана: Не розумію, що Ібрагімович забув у клубі
Златан Ібрагімович
Instagram

Колишній гравець та спортивний директор Мілана Звонімір Бобан поділився думками щодо посади Златана Ібрагімовича у клубі.

Його слова передає La Gazzeta dello Sport.

"Златан геній, і я буду вдячний йому все життя, тому що через любов до Мілана він погодився повернутися, та змінив недавню історію клубу та усіх нас.

Однак тепер я не розумію, що він робить, які його обов’язки та його повноваження, щоб судити його. Сподіваюся, він їх зрозумів, тому що, зрештою, судитимуть його, а не Монкаду (технічний директор).

Факт залишається фактом: команда-переможець Серії А та півфіналіст Ліги чемпіонів була необачно розібрана. На цьому фундаменті можна було побудувати стільки всього… Як на мене, це була колосальна помилка", сказав Бобан.

Зазначимо, що наразі італійський Мілан за 3 тури Серії А набрав лише 2 очки з 9 можливих. Команда посідає 14 місце у таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, що Ібрагімович завершив кар'єру в 2023 році у віці 42 років. За "россонері" швед зіграв 163 матчі, у яких відзначився 93 забитими м'ячами.

Златан Ібрагімович Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Звонімір Бобан

Златан Ібрагімович

Усик розповів, за який англійський клуб вболівав у дитинстві
Ібрагімович: Де був Бог, коли мій брат помирав від лейкемії?
Ібрагімович розповів, чому робота тренером — не для нього
Мілан підписав контракт із сином Ібрагімовича
Ібрагімович представить Фонсеку головним тренером Мілана 13 червня

Останні новини