Спортивний директор Мілана: Не розумію, що Ібрагімович забув у клубі

Колишній гравець та спортивний директор Мілана Звонімір Бобан поділився думками щодо посади Златана Ібрагімовича у клубі.

Його слова передає La Gazzeta dello Sport.

"Златан — геній, і я буду вдячний йому все життя, тому що через любов до Мілана він погодився повернутися, та змінив недавню історію клубу та усіх нас.

Однак тепер я не розумію, що він робить, які його обов’язки та його повноваження, щоб судити його. Сподіваюся, він їх зрозумів, тому що, зрештою, судитимуть його, а не Монкаду (технічний директор).

Факт залишається фактом: команда-переможець Серії А та півфіналіст Ліги чемпіонів була необачно розібрана. На цьому фундаменті можна було побудувати стільки всього… Як на мене, це була колосальна помилка", — сказав Бобан.