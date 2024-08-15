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Платонов: Буде дійсно важко, тому що Вікторія постійно грає в єврокубках

Володимир Кук — 15 серпня, 18:18
Платонов: Буде дійсно важко, тому що Вікторія постійно грає в єврокубках

Колишній півзахисник Кривбаса Валентин Платонов заявив, що команді буде дійсно важко у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, тому що Вікторія постійно грає в єврокубках.

Його слова передає сайт клубу.

"Зі свого досвіду скажу, що буде дійсно важко, тому що Вікторія постійно грає в єврокубках, і в цьому плані буде дуже непросто, адже за ними досвід. Але на нашій стороні велике бажання та повернення імені Кривбаса на європейський рівень. До того ж наше складне становище в Україні. Всім українцям перемога дуже потрібна, саме це буде головною мотивацією для футболістів. Я думаю, що тренери так і будуть налаштовувати гравців", сказав Платонов.

Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Початок о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Напередодні, у 2 турі чемпіонату України Карпати вдома розбили Кривбас з рахунком 3:0. Після матчу Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту з львівського клубу — Владиславу Лупашку, раніше стали відомі деталі конфлікту між Юрієм та тренерським штабом Карпат.

Кривбас Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень Валентин Платонов

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