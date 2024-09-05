Ексгравець Інгульця: Все, що каже Поворознюк, я б ділив на два

Колишній захисник Інгульця Олександр Кучеренко вважає, що потрібно фільтрувати все, що каже президент клубу Олександр Поворознюк.

Про своє ставлення до одіозного бізнесмена та функціонера він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

" Фух… Це така цікава людина, я так скажу. Усе, що він каже, я б ділив на два. Бо не все, що він каже, може бути правдою. Ось таку я б дав йому характеристику. Оскільки я багато часу працював з ним, то вже знаю, коли він говорить правду, коли перебільшує, а коли неправду. Сторонні люди можуть його слухати та казати: "Та він красень!". Я ж знаю іншу ситуацію", — сказав Кучеренко.

Олександр Кучеренко виступав за Інгулець з 2017 по 2021, а також у сезоні-2022/23. Наразі він захищає кольори узбецького Металурга.

Нагалаємо, нещодавно Поворознюк потрапив у ДПТ.