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Ексгравець Барселони через образу може придбати клуб Ла Ліги

Андрій Яросименко — 8 серпня, 19:50
Ексгравець Барселони через образу може придбати клуб Ла Ліги

Колишній гравець Барселони Мартін Брейтвейт може придбати Еспаньйол, через образу на клуб.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначає джерело, наразі футболіст шукає можливості стати найбільшим акціонером клубу, щоб володіти ним. Це бажання виникло через образу, після того, як Мартін покинув Еспаньйол на початку липня 2024 року.

В минулому сезоні гравець провів за "папуг" 45 матчів, у яких забив 22 голи та віддав три асисти, цим він допоміг команді повернутися в Ла Лігу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мадридський Реал викупить гравця Еспаньйола, на якого "біло-сині" мають права.

Барселона Мартін Брейтвейт Еспаньйол Реал Мадрид

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