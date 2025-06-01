Колишній гравець збірної Бельгії зазнав порізів рук і сідниць під час велогонки

Колишній гравець збірної Бельгії Йелле ван Дамм зазнав серйозних пошкоджень під час гравійної гонки на велосипедах Unbound Gravel, яка проходить у США.

Про це повідомляє HLN.be.

Спортивний журналіст Рубен ван Гухт у соцмережах поділився фото.

Він повідомив, що причиною таких ран став колючий дріт, але без деталей де саме і чи через падіння ексфутболіст зазнав таких пошкоджень.

Йелле зробив собі перерепост і підписав: "Мій день в одному фото. Але ніжки гарні".

41-річний бельгієць завершив кар'єру в 2020 році. Виступав за Аякс, Саутгемптон, Андерлехт, Вулвергемптон та інші команди. На його рахунку 31 матч за збірну Бельгії, голів хавбек не забивав.

Гонка Unbound Gravel з 2006 року проходить щорічно в Емпорії, штат Канзас. Спортсменам треба подолати загалом 325 км.

Нагадаємо, британський велогонщик команди Visma Lease a Bike Саймон Єйтс практично гарантував собі перемогу в загальному заліку Джиро д’Італія-2025 за підсумками передостаннього, 20 етапу.