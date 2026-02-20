Вихованця Манчестер Юнайтед та Ліверпуля звинувачують у спробі вбивства

Колишньому футболісту Патріку Лейсі та ще трьом особам висунули звинувачення в замаху на вбивство після стрілянини, внаслідок якої чоловік отримав серйозні поранення ніг.

Про це повідомило The Athletic.

Інцидент стався 28 листопада на Редвей-роуд у Гайтоні. Жертвою став чоловік близько 20 років. 32-річного Лейсі заарештували в четвер, 19 лютого, разом із трьома іншими підозрюваними.

У п'ятницю вранці Лейсі та 35-річний Джон Аарон Джонс, 31-річний Джон Джордж Патрік Г'юз та 61-річний Бернард Флінн – постали перед судом. Їх залишили під вартою до досудового слухання в Королівському суді Ліверпуля.

Усім чотирьом висунуто низку звинувачень, зокрема в замаху на вбивство, змові з метою вбивства, зберіганні рушниці та боєприпасів із наміром створити небезпеку для життя, а також у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Під час своєї футбольної кар'єри Патрік Лейсі перебував у юнацьких академіях клубів Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, після чого провів 12 років на дорослому рівні, виступаючи за такі команди, як Олтрінгем, Барроу, Аккрінгтон Стенлі та Саутпорт. А у 2021-му році дебютував у боксі.

Його 18-річний молодший брат Ши Лейсі також є футболістом, вихованцем академії Манчестер Юнайтед, і цього сезону він уже тричі зіграв за першу команду манкуніанців, а також провів сумарно 21 матч за юнацькі збірні Англії різних вікових категорій.

Нагадаємо, у грудні минулого року тіло французького боксера Ісхака Беншакала знайшли в передмісті Парижа Дрансі з чотирма вогнепальними пораненнями в шию та груди.