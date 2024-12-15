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Чемпіон світу 2006 очолив клуб Серії D

Руслан Травкін — 15 грудня 2024, 15:34
Чемпіон світу 2006 очолив клуб Серії D
Марко Амелія
Instagram

Колишній голкіпер збірної Італії Марко Амелія очолив скромний клуб Серії D Сондріо.

Про призначення клуб повідомив у себе в соцмережах.

42-річний Амелія розпочав кар'єру тренера ще 2018 року. Встиг потренувати Лупа Рома, Вастезе та Ліворно, але ніде особливих успіхів не досяг.

Кар'єра гравця була більш успішною. Він виступав за Рому, Ліворно, Лечче, Палмермо, Дженоа та Мілан.

За збірну Італії відіграв 9 матчів. У складі "Скуадри Адзурри" став чемпіоном світу 2006 року.

Нагадаємо, клуб АПЛ вирішив звільнити тренера після серії невдач.

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