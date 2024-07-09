Бетіс підписав ексголкіпера Ліверпуля
Ексголкіпер Ліверпуля Адріан повернувся у Бетіс, кольори якого захищав до 2013 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
37-річний воротар підписав дворічний контракт — до літа 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Напередодні Адріан покинув Ліверпуль. Всього за мерсисайдців він провів 26 матчів, у яких пропустив 36 м'ячів, та в семи матчах залишив команду без пропущених голів.
Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 600 тис євро.
Раніше повідомлялося, що екснападник Бетіса Вілліан Жозе став гравцем московського Спартака.