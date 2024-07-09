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Бетіс підписав ексголкіпера Ліверпуля

Олександр Булава — 9 липня, 20:53
Бетіс підписав ексголкіпера Ліверпуля

Ексголкіпер Ліверпуля Адріан повернувся у Бетіс, кольори якого захищав до 2013 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річний воротар підписав дворічний контракт — до літа 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Напередодні Адріан покинув Ліверпуль. Всього за мерсисайдців він провів 26 матчів, у яких пропустив 36 м'ячів, та в семи матчах залишив команду без пропущених голів.

Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 600 тис євро.

Раніше повідомлялося, що екснападник Бетіса Вілліан Жозе став гравцем московського Спартака.

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