Ексфутболіст Зорі та Шахтаря увійшов до тренерського штабу Олександрії

Володимир Максименко — 18 січня 2026, 12:13
Колишній захисник Зорі, Шахтаря та низки інших українських клубів Максим Білий увійшов до тренерського штабу Кирила Нестеренка в Олександрії. 

Про це повідомила пресслужба "містян".

Протягом кар'єри Білий встиг пограти за Зорю, алчевську Сталь, Маріуполь, Рух, Чорноморець та дубль Шахтаря, вихованцем якого він є. У 2009 році центрбек став чемпіоном світу до 19 років, хоча на тому турнірі на поле не виходив.  

Після завершення кар'єри у 2024-му Білий працював в академії Руха, а тепер допомагатиме Кирилу Нестеренку.

Олександрія за підсумками першої частини УПЛ набрала 11 очок та посідає 15 місце в турнірній таблиці.

Раніше "жовто-чорні" оголосили про відхід свого багаторічного капітана вільним агентом.

