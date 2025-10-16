ЛНЗ підписав 20-річного українця з Вердера

20-річний футболіст Іван Єрмачков став гравцем черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Центральний захисник виступатиме за черкасців під 3 номером. Про деталі угоди не повідомляється, проте за інформацією Transfermarkt він перейшов до ЛНЗ у статусі вільного агента і контракт підписаний до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, центрбек є вихованцем Колоса. Влітку 2022 року Іван перейшов у німецький Вупперталь, а у 2024-му пішов на підвищення, приєднавшись до другої команди Вердера. Проте пробитися до основи українець так і не зміг.

Після 8 турів ЛНЗ посідає 6 місце, маючи в активі 14 очок. В попередньому турі клуб розгромив Шахтар (4:1). Нещодавно головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розповів, яка ціль стоїть перед командою в поточному сезоні.