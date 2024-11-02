19-річний Єрмачков: У 2025-му планую дебютувати в Бундеслізі

Український центральний захисник Вердера Іван Єрмачков прагне дебютувати за першу команду в Бундеслізі у 2025 році.

Про це він заявив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Плани на 2025 рік? Дебютувати в Бундеслізі. Зізнаюся, що це був мій план навіть на завершення 2024-го. Я хлопчина амбітний, тому завжди хочу більшого, вимагаю від себе максимум.

Авжеж, хочеться досягти успіху з українськими збірними: виграти чемпіонат Європи U-21 та чемпіонат світу U-20. Мундіаль для мене – це взагалі мрія. Я думаю нам під силу здобути такий результат, у нас дуже хороша та збалансована команда.

Всі бачили, що у півфіналі Євро-2024 U-19 нам трохи не пощастило. Наші лідери атаки – Пономаренко та Маткевич – отримали жовті картки, через що не змогли зіграти у 1/2 фіналу з Францією (0:1). Думаю, якби вони були тоді на полі, то змогли б зробити різницю. Півфінал – теж непоганий результат, але всі хотіли саме перемоги.

Зараз у юнацьку команду також підтягнуться хлопці 2006 року народження. Можливо, Дмитро Станіславович Михайленко навіть візьме когось з 2007-го. Тому обертів збавляти ми не збираємося, будемо прагнути стати чемпіонами. Проте спершу треба вийти до плей-оф", – сказав Єрмачков.