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Вердер відправив українського захисника в оренду у Вікторію Берлін

Олександр Булава — 14 січня 2025, 19:17
Вердер відправив українського захисника в оренду у Вікторію Берлін
Іван Єрмачков
ФК Вердер

Український центральний захисник Вердера Іван Єрмачков на правах оренди перейшов у клуб Регіональної ліги Німеччини Вікторія Берлін.

Про це повідомляє пресслужба бременського клубу.

Угода розрахована до завершення сезону.

У Вердері пояснили таке рішення тим, що гравцю необхідна ігрова практика, яку він зможе здобути у Вікторії.

"Зараз для нього важливо набратися ігрової практики, чого ми йому зараз гарантувати не можемо. У Берліні він може знову відновити свою форму в не менш сильній регіональній лізі, а потім повернеться до нас", – розповів спортивний директор Вердера U23 Томас Вольтер.
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Нагадаємо, 19-річний центрбек є вихованцем Колоса. Влітку 2022 року Іван перейшов у німецький Вупперталь, а у 2024-му пішов на підвищення, приєднавшись до другої команди Вердера.

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