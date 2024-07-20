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Ексзахисник Вереса перебуває на перегляді в Оболоні

Володимир Кук — 20 липня, 16:29
Ексзахисник Вереса перебуває на перегляді в Оболоні

Колишній захисник Вереса Денис Балан приїхав на перегляд в київську Оболонь.

Про це повідомляє Український Футбол.

Гравець візьме участь у товариському матчі "пивоварів" проти ЛНЗ, який відбудеться сьогодні, 20 липня, о 17:00 за київським часом.

На початку червня 30-річний Балан покинув Верес на правах вільного агента. У рівненський клуб Денис перейшов наприкінці 2022 року. За "червоно-чорних" Балан провів 30 матчів, у яких відзначився 3 голами та віддав 1 результативну передачу.

Український захисник виступав за такі клуби як: Динамо-2, Реал Фарма, черкаський Дніпро, Інгулець, Кривбас, Чорноморець, Таборско (Чехія) та Віон (Словаччина).

Нагадаємо, раніше кияни підписали нападника львівського Руха Дениса Теслюка.

Верес Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Денис Балан

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