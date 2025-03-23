Середняк Екстракляси підписав екснападника ПСЖ та Монако

Польський Мотор з Любліна оголосив про підписання колишнього нападника ПСЖ, Монако та РБ Лейпцига Жана-Кевіна Огюстена.

Про це повідомляє пресслужба польського клубу.

Контракт розраховано до кінця сезону-2024/25 і матиме опцію пролонгації ще на рік.

Останнім клубом Огюстена був Базель, який він залишив влітку 2024 року на правах вільного агента. Футболіст є вихованцем ПСЖ, за який провів загалом 31 матч у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.

Окрім того, форвард зіграв 67 поєдинків у футболці Лейпцига, за які встиг забити 20 голів та віддати 8 асистів.

Після 25 турів Екстракляси, Мотор посідає восьме місце серед 18 команд чемпіонату, набравши 36 очок.

Раніше повідомлялось, що захисник Колоса підписав контракт з польським клубом.