Захисник Колоса підписав контракт із польським клубом

Польський ФК Котвиця підписав центрального захисника Колоса Кетеліна Кукоша.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Термін дії контракту не повідомляється. За даними Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.

Кукош приєднався до Колоса влітку 2023 року. У вересні 2024-го клуб віддав його в оренду в Зімбру, яка була розрахована до кінця сезону.

Раніше представник Першої ліги чемпіонату Польщі підписав українських захисників Дениса Фаворова та Миколу Мусолітіна.