Колишній форвард збірної Данії засуджений на 6 місяців за розбій та пограбування

Колишній форвард збірної Данії Нікі Білле Нільсен отримав 6 місяців ув'язнення за розбій та крадіжку в магазині.

Про це пише Ekstrabladet.dk.

Окрім цього 36-річний футболіст має сплатити всі судові витрати, та 176 крон штрафу супермаркету Coop 365 у місті Відовр.

Інцидент трапився ще у вересні. Він хотів поцупити вино за 24 євро, фруктовий сік та порцію супу швидкого приготування. Продавці це помітили, але колишній гравець Вільярреала, Русенборгу та інших клубів, почав їм погрожувати.

Його колега-жінка, яка погрожувала свідкам, отримала 60 днів умовного терміну.

Нікі Білл і його захисник попросили час, щоб розглянути, чи будуть вони оскаржувати справу. У них є 14 днів, щоб прийняти рішення.

Для футболіста це не перше ув'язнення. У квітні 2019 року його засудили до чотирьох місяців тюремного ув'язнення в суді міста Копенгагена за погрози пневматичним пістолетом велосипедисту, напад на швейцара, погрози медсестрі та зберігання кокаїну. Форварду дозволили відбувати покарання домашнім арештом з браслетом, але угода зірвалася, оскільки він порушив правила відбування покарання.

У 2015 році він отримав 60 днів умовного терміну за те, що вкусив офіцера під час арешту, а через три роки він отримав 30 днів ув'язнення за напад на двох жінок у Монако.

На його рахунку 1 гол у трьох матчах за збірну Данії. Усі поєдинки за національну команду Нільсен провів у 2013 році.

Нагадаємо, чотириразовий чемпіон Польщі з ралі-кросу був засуджений на 20 місяців за несплату податків.