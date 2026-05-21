Воротар Рейнджерс підписав новий контракт із командою

Воротар збірної Шотландії та Рейнджерс Ліам Келлі уклав нову угоду з командою.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Шотландець підписав контракт ще на два роки. Попередня угода була розрахована до кінця сезону 2025/26.

Зазначимо, що Келлі приєднався до Рейнджерс у 2024 році. За два сезони він зіграв у 16 матчах, в яких успішно захистив ворота 15 разів та 7 разів пропускав гол. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, що Ліам Келлі потрапив до заявки Шотландії на чемпіонат світу-2026.