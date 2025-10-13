Українська правда
Рейнджерс обрав фаворита на посаду головного тренера

Олександр Булава — 13 жовтня 2025, 22:43
Колишній головний тренер Шеффілд Венсдей Данні Рель є одним з кандидатів на пост наставника шотландського Рейнджерс.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Рель став новим фаворитом після того, як він вразив керівництво Рейнджерс під час перших переговорів минулого тижня.

36-річний тренер привів Шеффілд Венсдей до 12-го місця Чемпіоншипу у своєму єдиному повному сезоні як тренера, перш ніж покинути клуб у липні.

Раніше він був помічником тренера в РБ Лейпциг, Баварії та у збірній Німеччини, де працював з Ганса-Дітера Фліка.

Напередодні іменитий англійський фахівець Стівен Джеррард вирішив відмовитись від боротьби за посаду головного тренера Рейнджерс.

Нагадаємо, шотландський клуб звільнив із посади головного тренера Расселла Мартіна та тепер шукає йому заміну.

