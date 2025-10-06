Рейнджерс звільнили головного тренера: на посаду претендує легенда Баварії

Один з шотландських грандів Рейнджерс оголосив про звільнення Рассела Мартіна з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба колективу з Глазго.

Фахівець очолив команду влітку і за сім турів у Прем'єршипі Рейджерс здобув лише одну перемогу при п'яти нічиїх. У Лізі Європи "сині" двічі за два матчі програли.

На вакантну посаду претендує Марк ван Боммел, який після віходу з Антверпена у 2024 році залишається без роботи – про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Understand Mark van Bommel would be interested in the vacant Rangers job.



He’s been available since leaving Royal Antwerp where he won the Belgian Pro League in 2022/23.



Van Bommel was one of the names approached over the summer when Russell Martin got the job.



Rangers… pic.twitter.com/VyWirFyZ4L — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 6, 2025

Цікаво, що Рейнджерс розглядали можливість призначення ексфутболіста Баварії та Мілана ще влітку, але тоді вибір босів клубу зупинився саме на Мартіні.

Раніше повідомлялось, що син ван Боммела підписав контракт з ПСВ.