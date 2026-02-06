Футболісти відомого шотландського клубу використовували медичні номери готелів для зрад дружинам

Шотландський Рейнджерс опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Кілька гравців клубу використовували готельні номери, які бронювалися для реабілітаційних процедур і фізіотерапії, зовсім не за призначенням, а для інтимних зустрічей із жінками.

За інформацією британських ЗМІ, кімнати оформлювалися через медичний департамент клубу під виглядом сеансів відновлення після матчів. Проте деякі футболісти нібито скористалися цією схемою, щоб організовувати таємні побачення під час виїздів до Англії.

Скандал сплив після того, як дружина одного з гравців дізналася про зраду чоловіка. За словами інсайдерів, вона "вибухнула від люті" та звернулася безпосередньо до керівництва клубу, вимагаючи розслідування.

У результаті один зі співробітників фізіотерапевтичного штабу був тимчасово відсторонений від роботи. Втім, усередині клубу нібито панує обурення, адже багато хто вважає, що саме працівника зробили "цапом-відбувайлом", тоді як футболісти уникли покарання.

Читайте також : Ексарбітр з Англії опинився у в'язниці за численні сексуальні злочини проти трьох неповнолітніх

Джерела стверджують, що ця історія вже кілька тижнів активно обговорюється у внутрішніх чатах між гравцями, персоналом та їхніми дружинами.

Водночас у Рейнджерс офіційно відмовилися коментувати скандальні чутки:

"Ми очікуємо найвищих стандартів поведінки від усіх, хто представляє клуб. Внутрішніх розслідувань наразі не проводиться", – заявив представник команди.

Ім'я відстороненого співробітника медичного штабу не розголошується. Він також відмовився від будь-яких коментарів журналістам.

Раніше повідомлялося, що зірку збірної Аргентини з футболу застукали за зрадою дружині через камеру відеоспостереження у будинку.