Old Firm: 137 років протистояння, 450 матчів та український слід в історичному дербі Селтіка й Рейнджерс

Сьогодні в Глазго на Hampden Park у межах півфіналу Кубку шотландської ліги зустрінуться Селтік та Рейнджерс (так – коректна назва Глазго Рейнджерс, фани ж скорочують і називають свій клуб Джерс). У межах Old Firm (Стара Фірма) команди зіграють 448-й матч (!) між собою. Суперництво між ними глибоко вкоренилося в шотландській культурі. Воно відображає соціальний, політичний та релігійний розкол у Шотландії, який, щоправда, в останні роки потроху сходить нанівець.

Old Firm – чому така назва?

Ця історія почалася ще в 19-му сторіччі. Рейнджерс було засновано 1872 року, Селтік – на 15 років пізніше. Свій дебютний матч між собою вони зіграли 28 травня 1888 року – Селтік переміг 5:2. З того часу Рейнджерс виграв 171 матч, Селтік – 170, а 106 поєдинків закінчилися внічию. Перемогу з найбільшим рахунком святкував Селтік, який 19 жовтня 1957 року переміг Рейнджерс 7:1.

Селтік має й невеличку перевагу за здобутими трофеями. Найтитулованіші команди Шотландії виграли 110 чемпіонатів країни (кожна по 55 разів), 76 Кубків Шотландії (Селтік – 42, Рейнджерс – 34) та 50 Кубків шотландської ліги (Рейнджерс – 28, Селтік – 22). Тобто сумарно у Селтіка 119 виграних національних трофеїв, у Рейнджерс – 117. Причому Селтік обійшов свого найпринциповішого суперника за цим показником лише в грудні минулого року, коли у фіналі Кубку шотландської ліги здолав… Джерс (перед фіналом в обох команд було по 117 титулів).

Hampden Park – головна футбольна арена Шотландії, яка вміщує 51 866 глядачів. Арена належить Шотландській футбольній асоціації – тут проводить свої матчі національна збірна Шотландії, а також відбуваються півфінали та фінали Кубку Шотландії та Кубку шотландської ліги. Немає сумнівів, що під час матчу Селтіка й Рейнджерс на Hampden Park буде аншлаг.

Andrew Milligan/PA Wire

"52 тисячі глядачів прийдуть на стадіон, і ще 520 тисяч шотландців мріяли би бути на цьому матчі, але їм не вистачило місць на Hampden Park", – не без гумору розповів про ставлення до Old Firm у Шотландії місцевий приятель.

Це накладає відбиток на цінові пропозиції на матчі Old Firm на вторинному ринку. Зазвичай ціна на "тікет" стартує з 450 фунтів. Це приблизно 25 000 гривень за квиток – і це зовсім не ВІП-місця. Авторам цих рядків доводилося працювати на кількох матчах Old Firm. Перед матчем врізалася у пам’ять така картина: за сотні метрів від Hampden Park стоять десятки фанів Селтіка та Рейнджерс. Усі з піднятою рукою, у якій тримають певну кількість купюр. Це сума, яку вони готові віддати за омріяний квиток. Чим ближче до арени – тим більше таких фанів.

Old Firm – найбільша футбольна та спортивна подія Шотландії. Хоча протягом сезону Селтік проводить із Рейнджерс від трьох до п’яти матчів: три – в чемпіонаті Шотландії (два в першому етапі, один – у другому, де грають найкращі шість команд країни) і, якщо випадає жереб, по одному – в Кубку Шотландії та Кубку шотландської ліги. Саме тому за 137 років протистояння команди зіграли вже майже 450 матчів між собою.

Стосовно походження терміну Old Firm є декілька версій. По-перше, що коріння може йти від дебютного матчу між командами 1888 року, у якому коментатори називали Селтік та Рейнджерс «старими міцними друзями». Також є версія, що назва може походити від сатиричної карикатури, опублікованої у газеті The Scottish Referee перед фіналом Кубку Шотландії 1904 року. На карикатурі було зображено літнього чоловіка з дошкою для сендвічів із написом "Patronise The Old Firm: Rangers, Celtic Ltd", що підкреслювала взаємну комерційну вигоду від зустрічей Селтіка та Рейнджерс.

Третя версія – що назва може бути посиланням на те, що Селтік та Рейнджерс були серед 11 членів Шотландської футбольної ліги, сформованої 1890 року.

Вже на початку цього століття Селтік та Рейнджерс зареєстрували торгову марку Old Firm у Відомстві інтелектуальної власності Сполученого Королівства.

Не тільки футбол

Протистояння Селтік та Рейнджерс майже відразу вийшло за межі футболу. Воно було пронизане низкою складних суперечок. Це і релігія (фани Селтіка – католики, Рейнджерс – протестанти), і пов’язана з Північною Ірландією політика. Фани Рейнджерс – лоялісти (лояльні до Сполученого Королівства та проти об’єднання Ірландії), вболівальники Селтіка – республіканці (прихильники політичного руху за Ірландську республіку, вільну від будь-якого британського правління). Також поставало питання національної ідентичності. Фани Рейнджерс вважають себе британськими шотландцями – на їхніх трибунах часто можна побачити прапор Великої Британії. Вболівальники Селтіка вважають себе ірландськими шотландцями, відповідно, на трибунах ультрас традиційно розміщують ірландський триколор. Ще один важливий фактор – соціальна ідеологія (консерватизм Рейнджерс та соціалізм Селтіка).

Рейнджерс традиційно підтримує протестантська громада, і протягом десятиліть у клубі діяло неписане правило не підписувати футболістів-католиків. Цю традицію 1989 року зламав Грем Сунесс, коли запросив до команди нападника Мо Джонстона – католика й… екс-гравця Селтіка, який, щоправда, переходив до Рейнджерс із французького Нанта. Тепер ця традиція втратила актуальність. Шотландці загалом за останні роки стали набагато менш релігійними людьми. Зараз нерідко на церкві можна побачити оголошення "Продається" і номер телефону. Принаймні ми бачили це на власні очі.

Політичний аспект було закладено ще 1912 року, коли суднобудівники з Белфасту Harland and Wolff, які вже мали антикатолицьку практику найму, через нестабільність ситуації в Ірландії створили нову верф у Глазго. Сотні протестантських робітників Ольстера шотландського походження прийняли Рейнджерс (Ibrox Stadium знаходився найближче до їхньої верфі) як свою нову команду.

Великоднє повстання (Easter Rising) в Ірландії у квітні 1916 року лише посприяло тому, що Джерс став символом шотландського істеблішменту та британського юніонізму. Тоді як обличчям ірландського католицького повстання були фани Селтіка. Після цього вболівальники почали вибирати команду передусім, відштовхуючись від своїх політичних та релігійних уподобань.

Але в останні роки й ця традиція потроху зійшла нанівець. Тепер фани Рейнджерс не обов’язково голосують за консерваторів, а вболівальники Селтіка – за лейбористів. 2005 року Селтік і Рейнджерс приєдналися до проєкту боротьби з нетерпимістю та сектантством у спорті, хоча не всім їхнім фанам сподобалася така ініціатива.

Спільне спонсорство та бюджети клубів

Old Firm накладає відбиток на маркетингові настрої. Так, місцева пивоварня та комунікаційна компанія протягом років спонсорували обидва клуби. Маркетологи компаній рахували, що спонсорування лише однієї команди з Глазго автоматично несе втрату половини клієнтів (фанів команди-суперниці).

І трохи про бюджети клубів. Операційний бюджет Селтіка минулого року склав 117,1 мільйона фунтів стерлінгів – це приблизно 133,55 мільйона євро. У цьому сезоні справжнім фінансовим ударом для "кельтів" став невихід до групового етапу Ліги чемпіонів. У Рейнджерс бюджет ненабагато нижчий, але доходи значно менші, а офіційні дані є лише за 2024 календарний рік. Тому Селтік фіксує прибутки, а Рейнджерс – збитки.

Історичний гол та український слід в Old Firm

Бонус – участь українців в Old Firm. Із майже 450 матчів є один, у якому вони справді були на коні. Щоправда, це трапилося понад 30 років тому. 1 січня 1994 року Рейнджерс переміг Селтік 4:2. Три з чотирьох голів забили українські легіонери Джерс. Олексій Михайличенко зробив дубль ще в першому таймі. Олег Кузнецов вийшов на заміну на 70-й хвилині та відзначився вже за 6 хвилин. Це був єдиний гол Олега в офіційних матчах за Рейнджерс. Паралельно він мав особливу історію.

"Перед тим, як забивав, палкий уболівальник Рейнджерс, місцевий ресторатор Саттів Сінгх публічно пообіцяв назвати свого новонародженого сина на честь автора наступного голу, – пригадував у розмові з Чемпіоном Кузнецов. – І дотримався свого слова. Нещодавно мені надіслали фото Олега Сінгха – йому вже більше 30 років".

Владислава Розенко, Максим Розенко, Чемпіон з Глазго